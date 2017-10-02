Площадь пожара – 300 «квадратов»: в Екатеринбурге загорелся жилой дом

16+ Фото: служба спасения "Сова"

С огнем боролись более 30 спасателей. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017 В Екатеринбурге на улице Ляпустина загорелся частный жилой дом. По словам очевидцев, пожар начался около 10 часов утра. На место ЧП выехали пожарные расчеты, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. – По прибытию огнеборцами было установлено, что горят частный дом и надворные постройки. Огнеборцы работают по второму номеру сложности, – сообщили в службе спасения "Сова". – Из-за сильного задымления 28 постояльцев и сотрудников пансионата, расположенного рядом с местом пожара помогли эвакуировать сотрудники полиции. С целью обеспечения безопасности они были переведены в соседнее крыло здания, – сообщили в МЧС. В борьбе с огнем участвовали более 30 спасателей и 9 пожарных машин. Пожарные смогли спасти от огня соседний дом, стоящий вплотную к горящим постройкам. С жильцами сгоревшего дома работают психологи МЧС.

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