Площадь пожара – 300 «квадратов»: в Екатеринбурге загорелся жилой дом

С огнем боролись более 30 спасателей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017
В Екатеринбурге на улице Ляпустина загорелся частный жилой дом.
По словам очевидцев, пожар начался около 10 часов утра. На место ЧП выехали пожарные расчеты, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
– По прибытию огнеборцами было установлено, что горят частный дом и надворные постройки. Огнеборцы работают по второму номеру сложности, – сообщили в службе спасения "Сова".
– Из-за сильного задымления 28 постояльцев и сотрудников пансионата, расположенного рядом с местом пожара помогли эвакуировать сотрудники полиции. С целью обеспечения безопасности они были переведены в соседнее крыло здания, – сообщили в МЧС.
В борьбе с огнем участвовали более 30 спасателей и 9 пожарных машин. Пожарные смогли спасти от огня соседний дом, стоящий вплотную к горящим постройкам. С жильцами сгоревшего дома работают психологи МЧС.