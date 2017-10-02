В Екатеринбурге пенсионерка выпала, когда заходила в автобус: ее зажало между дверями

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Пожилая женщина упала и травмировалась. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017 В Екатеринбурге водитель маршрутки прищемил дверью пожилую женщину, когда она заходила в автобус, сообщили в областной ГИБДД. ЧП произошло на Юго-Западе в понедельник, 2 октября. – В 15 часов около дома на Волгоградской, 189а, 34-летний водитель автобуса "Богдан", отъезжая от остановки "Медгородок" в сторону улицы Ясной, зажал в дверях снаружи пожилую женщину. Когда он открыл двери, пенсионерка упала, – рассказали в УГИБДД по Свердловской области. 85-летняя женщина из-за падения ударилась и повредила колено, а водитель, не останавливаясь, уехал с места ЧП. В итоге мужчину нашли и привлекли к административной ответственности по статье КоАП РФ об оставлении места ДТП. Мужчине грозит лишение водительских прав на срок до полутора лет или арест на срок до 15 дней.

Как уточнили в ГИБДД, стаж водителя составляет 15 лет, за это время на него зарегистрировано два нарушения ПДД. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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