В Свердловской области оштрафовали водителя на 200 тысяч за взятку инспекторам ГИБДД

Мужчину поймали пьяным за рулем.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017

В Кушве суд вынес приговор местному жителю, который обвинялся в даче взятки инспекторам ГИБДД, сообщает областной Следственный комитет. Согласно материалам дела, 17 апреля 2017 года водитель "обмыл" покупку автомобиля УАЗ "Патриот", после чего пьяным сел за руль и поехал на автомойку.

– В этот момент новоиспеченный владелец отечественного внедорожника и был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые сразу определили, что водитель находится в состоянии опьянения. Находясь в служебном автомобиле сотрудников ГИБДД, мужчина предложил стражам порядка взятку в размере 19 тысяч рублей, положив купюры между спинкой и подушкой переднего пассажирского сиденья, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.

Полицейские не приняли взятку и сообщили о попытке дачи взятки в дежурную часть.

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19 тысяч рублей, передававшиеся им в качестве взятки, обращены в доход государства.

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