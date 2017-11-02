В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировали почти 30 человек

В том числе 5 детей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017

В Екатеринбурге из горящего дома на улице Осоавиахима эвакуировали 28 человек, в том числе пятерых детей, сообщили в областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире трехэтажки поступило около девяти часов вечера. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Прибывшие спасатели эвакуировали 28 человек по лестничным маршам.

В тушении пожара участвовали 11 спасателей и 3 спецмашины, борьба с огнем длилась полтора часа. Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.