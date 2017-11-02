В Екатеринбурге мигрант задушил мойщицу посуды ради украшений и телефона

Тело женщины он спрятал в лесу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017

В Екатеринбурге вынесли приговор 55-летнему мигранту из Средней Азии, который убил свою 29-летнюю знакомую ради украшений и мобильного телефона.

Как рассказали в пресс-службе областного СК, в августе 2016 года подсудимый работал охранником в одном из ресторанов на проспекте Ленина и положил глаз на украшения своей знакомой, которая работала мойщецей посуды.

Убийство произошло 12 августа 2016 года, когда он пригласил ее в квартиру на улице Ботанической.

– Находясь в квартире, злоумышленник сперва стал распивать спиртное со своей жертвой, а затем задушил ее, – пояснили в СКР.

Злоумышленник украл золотую цепочку, серьги, кольцо и браслеты и мобильный телефон. Все украденное он позже сдал в ломбард. Тело убитой он вывез за город и спрятал в лесу.

фото: пресс-служба СК Свердловской области