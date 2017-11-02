В Свердловской области сбежавшего заключенного поймали пьяным за рулем

Суд вернул его в места лишения свободы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017
Мировой суд Серовского района вынес приговор жителю поселка Сосьва 36-летнему Николаю Горбунову. В августе 2017 года его поймали пьяным за рулем.
При этом у Горбунова не было прав, но была непогашенная судимость. До этого он сбежал из мест лишения свободы в составе группы заключенных.
– Ранее Николай Горбунов неоднократно привлекался к уголовной ответственности, отбывал меру уголовного наказания в местах лишения свободы, по освобождению должных выводов подсудимый для себя так и не сделал, – отметили в пресс-службе областной прокуратуры.
- Мировой судья назначил Николаю Горбунову 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством на срок 3 года.
- Приговор вступил в законную силу.
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