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Пенсионер из Николо-Павловского отправится в тюрьму за то, что сел за руль пьяным

Пенсионер из Николо-Павловского отправится в тюрьму за то, что сел за руль пьяным
16+
Фото: Youtube.com
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.01.2017

В Нижнем Тагиле возбудили первое в 2017 году уголовное дело в отношении 67-летнего пенсионера из села Николо-Павловского, который 3 января повторно сел за руль пьяным, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Пенсионер попался инспекторам ночью 29 октября. Его автомобиль «Крайслер» остановили на 4 километре автодороги Южный подъезд.  Инспекторы ГИБДД установили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Тогда же во время проверки полицейские установили, что прежде этого водителя привлекали к административной ответственности за «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» (часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ), которое вступило в силу 26 октября 2016 года.

  • 3 января этого года в отношении 67-летнего пенсионера возбудили уголовное дело за «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» (статья 264.1 УК РФ). Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 04.01.2017, 10:50
Тэги: ГИБДД, Авто
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