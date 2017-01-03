Пенсионер из Николо-Павловского отправится в тюрьму за то, что сел за руль пьяным

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.01.2017

В Нижнем Тагиле возбудили первое в 2017 году уголовное дело в отношении 67-летнего пенсионера из села Николо-Павловского, который 3 января повторно сел за руль пьяным, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Пенсионер попался инспекторам ночью 29 октября. Его автомобиль «Крайслер» остановили на 4 километре автодороги Южный подъезд. Инспекторы ГИБДД установили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Тогда же во время проверки полицейские установили, что прежде этого водителя привлекали к административной ответственности за «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» (часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ), которое вступило в силу 26 октября 2016 года.