Покупателя ударили ножом в живот в продуктовом магазине на Эльмаше

Скорую помощь вызвали очевидцы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.01.2017

Во вторник, 3 января, поздно вечером в продуктовом магазине Екатеринбурга на улице Таганской, 8, ранили покупателя. По словам очевидцев, мужчину ударили ножом в живот, и он потерял сознание. Скорую вызвали очевидцы, пишет е1.

В УМВД по Екатеринбургу информацию об этом происшествии подтвердили. По данным пресс-службы, сообщение о ранении покупателя поступило в полицию в 22:00.