Наверх
Подозревают в угоне Mercedes от бара: в Екатеринбурге задержали помощника военного прокурора
17:00, сегодня
Клоун Юрий Куклачев за несколько часов до Нового года оказался в свердловской колонии
16:20, сегодня
Главное условие – трезвый водитель и веселые пассажиры: в Ревде «соберут» новогоднюю елку из автомобилей
15:00, сегодня
Покупателя ударили ножом в живот в продуктовом магазине на Эльмаше
14:40, сегодня
Жильцы домов на ЖБИ в Екатеринбурге жалуются на грязную воду в кранах
14:20, сегодня
Британский журналист, 30 лет изучавший трагедию на «Титанике», назвал новую версию его крушения
13:55, сегодня
В Турции режим ЧП продлили еще на три месяца
13:30, сегодня
В Каменске-Уральском ночью зарезали мужчину, гулявшего с девушкой и собакой
13:00, сегодня1
Огонь охватил 118 квадратных метров: в Первоуральске сгорел коллективный сад
12:40, сегодня
Придется раскошелиться: с нового года подорожал проезд в плацкартных и общих вагонах поездов
12:16, сегодня
В Каменске-Уральском дороги патрулировали Дед Мороз и Снегурочка
11:18, сегодня
Пенсионер из Николо-Павловского отправится в тюрьму за то, что сел за руль пьяным
10:50, сегодня
В Каменске-Уральском нашли труп в машине
10:00, сегодня
В Екатеринбурге пройдет фестиваль снеговиков
19:10, 03.01.2017
На Урале пенсионерка пыталась заморозить новорожденную внучку подруги
18:25, 03.01.20172
Две иномарки столкнулись лоб в лоб на свердловской трассе
16:51, 03.01.20172
В Свердловской области мужчина разбился насмерть во время езды на снегоходе
15:26, 03.01.2017
Самолет с отказавшим двигателем совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
14:47, 03.01.2017
В Екатеринбурге нашли полсотни опасных снежных горок
13:09, 03.01.2017
Синоптики рассказали, сколько продлятся крещенские морозы в Свердловской области
12:34, 03.01.20171
Екатеринбуржцы увидят первый в 2017 году звездный дождь
12:02, 03.01.2017
На реконструкцию ЕКАД потратят почти пять миллиардов рублей
11:13, 03.01.2017
В Свердловской области пять человек получили серьезные травмы, катаясь с ледяной горки
10:47, 03.01.2017
Готовимся к снегопадам и холодам: синоптики прогнозируют похолодание в Екатеринбурге
17:24, 02.01.2017
Они безнадежно устарели: пользователи каких гаджетов останутся в 2017 году без WhatsApp
16:42, 02.01.2017
«Планы на 2017 год – в урну»: в компании, отвечающей за ЧМ-2018 в Екатеринбурге, прошли массовые сокращения
15:32, 02.01.2017
В Екатеринбурге объявили в розыск сбежавшую из Асбеста девочку-подростка
14:57, 02.01.2017
В 2017 году в России вступили в силу новые правила регистрации недвижимости
14:05, 02.01.20171
СМИ сообщили об отставке начальника ГУФСИН по Свердловской области Сергея Патронова
13:25, 02.01.2017
В Екатеринбурге водитель внедорожника сбил насмерть женщину
12:28, 02.01.2017
Лоджия охвачена огнем: в Екатеринбурге утром полыхала квартира в многоэтажке
11:13, 02.01.2017
Гражданка России погибла в результате теракта Стамбуле
10:50, 02.01.2017
Спасибо теплой погоде: Новый год в ледовом городке Екатеринбурга встретили 5 тысяч человек
10:15, 02.01.2017
Две тысячи свердловчан встречали Новый год без света
16:20, 01.01.2017
С 1 января 2017 в России подорожает алкоголь
14:44, 01.01.2017
ОСАГО, ЖКХ, коллекторы и ликвидация «полторашек» пива: как изменится жизнь екатеринбуржцев с начала 2017 года
12:12, 01.01.20171
Сразу после боя курантов в Екатеринбурге вспыхнул пожар
11:40, 01.01.2017
Стеклый, как трезвышко: рассказываем, как избавиться от похмелья и прийти в себя после Нового года
11:13, 01.01.20173
Выражаясь фигурально: как не превратиться в «воздушный шарик» после новогодних праздников
10:51, 01.01.2017
Подарок от мэрии: Екатеринбург сняли с высоты птичьего полета
10:12, 01.01.2017
На любовь, на судьбу, на желание: 10 гаданий для новогодней ночи
20:00, 31.12.2016
В Екатеринбурге мужчина забрал у доброго пенсионера сумку с миллионом рублей и убежал
19:23, 31.12.2016
Люди, которые удивили Екатеринбург в 2016-м году
19:00, 31.12.2016
График работы больниц Екатеринбурга в новогодние каникулы
18:00, 31.12.2016
Горячие источники, горы и свежий воздух: идеи для отдыха в новогодние праздники под Екатеринбургом
16:35, 31.12.2016
Елки, праздничные шоу и рождественские встречи: новогодние каникулы в Екатеринбурге с 31 декабря по 8 января
15:31, 31.12.2016
В Екатеринбурге на стене единственного в городе хосписа уличные художники нарисовали портрет Доктора Лизы
14:59, 31.12.2016
В Серове главный зимний городок успели разрушить за два дня
13:45, 31.12.2016
Что приготовить на Новый год, если курицу нельзя из-за Года Петуха
12:31, 31.12.2016
Константин Райкин экстренно госпитализирован в Москве
12:15, 31.12.2016
Еще одна жертва 2016 года: под Нижними Сергами в ВАЗе насмерть разбилась женщина
11:55, 31.12.2016

Подозревают в угоне Mercedes от бара: в Екатеринбурге задержали помощника военного прокурора

Подозревают в угоне Mercedes от бара: в Екатеринбурге задержали помощника военного прокурора
16+
Фото: mitula.net
Стоимость угнанного автомобиля оценивается в 1,5 миллиона рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.01.2017

В Екатеринбурге задержали помощника прокурора Зайкова, которого подозревают в угоне Mercedes, припаркованного возле караоке-бара, пишет сегодня, 4 января, life.

С заявлением о пропаже Mercedes S-350 обратился 32-летний житель Екатеринбурга. Он оставил машину возле бара «Ля мажор».

Машину полицейские нашли в Верх-Исетском районе возле дома на улице Шейнкмана, 73. Его бросили на парковке возле детской поликлиники.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 34-летний капитан юстиции, помощник прокурора Военной прокуратуры ЦВО.

  • Стоимость угнанного автомобиля оценивается в 1,5 миллиона рублей.
  • Подозреваемый отказался давать показания.
  • Расследование этого дела ведет Военное следственное управление СК РФ по Центральному военному округу. В пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу данную информацию не комментируют.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 04.01.2017, 17:00
Тэги: Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

Грипп Дети Смерть Политика Грипп в Екатеринбурге Рейтинг Расстрел Крушение самолета под Ростовом СМИ Отдых Еда Экономика Приговор Лошагину Взятки Бэби-боксы Мотоциклы Интернет Баскетбол Шоу-бизнес Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Личное Рецензия История Екатеринбурга Новый год Секс Видео Бизнес Музыка Ошибки врачей Психология Авто Транспорт Корь Культура Ельцин-центр Мистика Путин Студенты Храм святой Екатерины Хоккей Скорая помощь Происшествия Общественный транспорт Ловец покемонов История успеха ЖКХ ИГИЛ Дороги Школа Доска позора Семья Скандал с Новиковым Самолет Дорожные воины Мультимедиа Взрыв Гололед В Екатеринбурге -40 градусов В Египте разбился самолет с российскими туристами МЧС Искусство Горящие авто Отключение света Уралмаш, Эльмаш Война ритуальных агентств Красота Обрушение крыши на Калинина Горячее Военный репортаж Жизнь в городе Парковки Выставки Ту 154 Новости дня Убийство в Рахмангулово Развлечения Афиша Опрос Интервью Производство Недвижимость Конкурсы Криминал Религия Экономия Строительство Снос монастыря на Качканаре Розыск Новости Позитив Растения Футбол Мировые новости Новости России Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Здоровье Коллекторы Высокие технологии Медицина Приостановка полетов в Египет Погода Мода Кто заработал Волейбол Самолет Минобороны упал в Якутии ЗАГС Лайфхак ВУЗ Знаменитости Суд Необычное Образование Фото Расстрел на Депутатской ЧМ-2018 ГИБДД Голодовка в колонии Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Туризм ДТП Тест Деньги Пусть говорят Кризис и санкции Слухи Пожар Животные Скандалы Дело Пьянкова Репортаж Отношения Биатлон Эксклюзив Хэллоуин-2015 Мужчины Катастрофа Сибирская язва Спорт Женщины Дом-2 Расписание Статистика

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru