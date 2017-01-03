Подозревают в угоне Mercedes от бара: в Екатеринбурге задержали помощника военного прокурора

Стоимость угнанного автомобиля оценивается в 1,5 миллиона рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.01.2017
В Екатеринбурге задержали помощника прокурора Зайкова, которого подозревают в угоне Mercedes, припаркованного возле караоке-бара, пишет сегодня, 4 января, life.
С заявлением о пропаже Mercedes S-350 обратился 32-летний житель Екатеринбурга. Он оставил машину возле бара «Ля мажор».
Машину полицейские нашли в Верх-Исетском районе возле дома на улице Шейнкмана, 73. Его бросили на парковке возле детской поликлиники.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 34-летний капитан юстиции, помощник прокурора Военной прокуратуры ЦВО.
- Стоимость угнанного автомобиля оценивается в 1,5 миллиона рублей.
- Подозреваемый отказался давать показания.
- Расследование этого дела ведет Военное следственное управление СК РФ по Центральному военному округу. В пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу данную информацию не комментируют.