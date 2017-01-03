В Каменске-Уральском нашли труп в машине

На теле молодого мужчины не было признаков насильственной смерти.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.01.2017
В Каменске-Уральском 31 декабря обнаружили труп молодого человека. Тело находилось в одной из машин, припаркованных на улице Суворова, пишет в понедельник, 2 января, KU66.
По словам очевидца по имени Анатолий, в тот день он проезжал мимо. Он увидел, как в открытом автомобиле Киа Рио лежал мертвый водитель. Его фотографировали следователи. Машина в то время стояла на «аварийке».
- В полиции факт обнаружения тела в машине, припаркованной на перекрестке улиц Суворова-Каменская, подтвердили. Погибший мужчина был 1983 года рождения.
- Сообщение об обнаружении трупа зарегистрировали в 16:35. Правоохранители отмечают, что на теле не было признаков насильственной смерти.