В Каменске-Уральском ночью зарезали мужчину, гулявшего с девушкой и собакой

Убийца появился внезапно и ударил свою жертву ножом в грудь.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.01.2017

Во вторник, 3 января, примерно в 22:15 в Каменске-Уральском убили 42-летнего мужчину, сообщает KU66.

Вечером он вышел на прогулку с девушкой и собакой. Когда пара находилась возле дома на улице Лермонтова, 127, к ним подошел пьяный 28-летний молодой человек и ударил мужчину ножом в грудь.

По данным руководителя следственного отдела по Каменску-Уральскому СУ СК России по Свердловской области Игоря Подгорбунских, подозреваемого уже задержали.