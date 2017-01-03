Огонь охватил 118 квадратных метров: в Первоуральске сгорел коллективный сад

Тушение огня затянулось до 10 часов утра.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.01.2017

Сегодня, 4 января, в 5:30 на дежурный пульт спасателей МЧС поступило сообщение о пожаре в коллективном саду №2 в Первоуральске. Огонь охватил площадь в 118 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.

В пожаре пострадали надворные постройки, кровля, мансарда, перекрытия, стены садового дома, а также надворные постройки и дом на втором участке. Тушение огня затянулось до 10 часов утра. Данных о пострадавших нет.