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Огонь охватил 118 квадратных метров: в Первоуральске сгорел коллективный сад

Огонь охватил 118 квадратных метров: в Первоуральске сгорел коллективный сад
16+
Фото: Служба спасения «Сова»
Тушение огня затянулось до 10 часов утра.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.01.2017

Сегодня, 4 января, в 5:30 на дежурный пульт спасателей МЧС поступило сообщение о пожаре в коллективном саду №2 в Первоуральске. Огонь охватил площадь в 118 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.

В пожаре пострадали надворные постройки, кровля, мансарда, перекрытия, стены садового дома, а также надворные постройки и дом на втором участке. Тушение огня затянулось до 10 часов утра. Данных о пострадавших нет.

  • С огнем в коллективном саду №2 боролись 12 спасателей. На тушение пожара были направлены 4 единицы спецтехники.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 04.01.2017, 12:40
Тэги: МЧС, Пожар
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