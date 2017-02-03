В Екатеринбурге вооруженные бандиты пытаются обложить данью жителей многоквартирного дома

Они пытаются заставить жителей дома платить за парковку в собственном дворе, угрожая их жизням.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.02.2017

Жителей дома по адресу Латвийская, 54, неизвестные молодчики с ножами, битами и газовыми баллончиками пытались заставить платить за парковку.

Как стало известно изданию Znak.com, все началось 1 февраля.

– Неизвестные приехали к нам во двор и прямо на нашей придомовой территории поставили будку, повсюду расклеили объявления, что теперь все должны платить за парковку по 50 рублей в день, — рассказал житель дома Артем изданию. — Мы посмеялись, сходили в управляющую компанию, там отключили в будке электричество и на этом, как мы думали, все закончилось. Но на следующий день они приехали снова, самовольно подключили будку обратно и посадили охранника. Мы снова посмеялись и обратились в полицию.

Будку закрыли, охранника отправили домой

В следующий раз бандиты приехали 3 февраля. Их было примерно 15 человек. Они были вооружены. Жителей дома они назвали «лохами и терминами» и сообщили, что платить они будут абсолютно точно.

Жильцы дома платить все равно не захотели, тогда им начали угрожать – активных обещают отстреливать, а остальным собираются портить машины.

– 2 февраля в отдел полиции номер 6 поступило сообщение от жителей дома 54 по улице Латвийской о том, что во дворе их дома нелегально установили будку охраны для организации платной парковки. На место прибыли сотрудники полиции, которые осмотрели и опечатали будку. Так как представителей собственника в тот момент установить не удалось, было оставлено уведомление о необходимости связаться с полицией. 3 февраля с данного адреса поступило сообщение о конфликте между жителями и собственниками будки. Один из жителей подал заявление в связи с нанесением ему телесных повреждений. Заявление принято и зарегистрировано. Заявитель направлен на прохождение судебно-медицинского освидетельствования. Полиция проводит проверку по факту конфликтной ситуации. Устанавливаются все участники и обстоятельства инцидента. Рассмотрение материалов проверки находится на контроле у руководства территориального отдела полиции, – сообщили в пресс-группе полиции.