Все в дыму: горящий склад в Кольцово тушили 70 пожарных

Сотрудникам МЧС пришлось разрезать горящую крышу специнструментами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.03.2017

В Кольцово вечером 4 марта загорелась крыша склада с пластиком, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Как сообщил диспетчер, сигнал о пожаре поступил в 16.30. — По адресу проезд Горнистов, 14 горела кровля склада предприятия. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Огонь распространился только по кровле, сам склад не горел. На месте был развернут штаб пожаротушения. Тушением пожара занимались 70 человек, на месте работали 22 единицы техники. Для бесперебойной подачи воды был организован подвоз от пожарного гидранта, который находится на расстоянии километра. Пожарным пришлось разрезать крышу специнструментами, — отметили в ведомстве. Территория с горящим складом была оцеплена. Около 20.00 пожар был потушен, ведется проливка сгоревших конструкций.

— Склад принадлежит ООО «Стеклопрозрачные конструкции», там хранится пластик. Изначально возгорание возникло внутри помещения, но его удалось погасить. Потом огонь перекинулся на кровлю, — сообщили Ura.ru в оперативных службах Екатеринбурга.

Во время пожара жители поселка Кольцово жаловались на едкий дым.