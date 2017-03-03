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Все в дыму: горящий склад в Кольцово тушили 70 пожарных

Все в дыму: горящий склад в Кольцово тушили 70 пожарных
16+
Фото: служба спасения «Сова»
Сотрудникам МЧС пришлось разрезать горящую крышу специнструментами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.03.2017

В Кольцово вечером 4 марта загорелась крыша склада с пластиком, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
 
Как сообщил диспетчер, сигнал о пожаре поступил в 16.30. 

— По адресу проезд Горнистов, 14 горела кровля склада предприятия. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Огонь распространился только по кровле, сам склад не горел. На месте был развернут штаб пожаротушения. Тушением пожара занимались 70 человек, на месте работали 22 единицы техники. Для бесперебойной подачи воды был организован подвоз от пожарного гидранта, который находится на расстоянии километра. Пожарным пришлось разрезать крышу специнструментами, — отметили в ведомстве.

 
Территория с горящим складом была оцеплена. Около 20.00 пожар был потушен, ведется проливка сгоревших конструкций.

— Склад принадлежит ООО «Стеклопрозрачные конструкции», там хранится пластик. Изначально возгорание возникло внутри помещения, но его удалось погасить. Потом огонь перекинулся на кровлю, — сообщили Ura.ru  в оперативных службах Екатеринбурга.  

Во время пожара жители поселка Кольцово жаловались на едкий дым.

— Сыщики территориального ОВД установили, что в результате возгорания пострадали здания двух коммерческих предприятий. По предварительным данным, пожар вспыхнул на территории фирмы «Уралцветпром», затем пламя перешло на соседние строения, принадлежащие компании «Бестстудио». Обе фирмы занимались похожим бизнесом: на территории одного хранились электрокабеля, а в другом аналогичная продукция перерабатывалась. Полиция и МЧС отрабатывают различные версии ЧП, в том числе связанные с замыканием электропроводки и нарушением правил техники безопасности. Примерно месяц назад руководитель второй фирмы предупреждал своих коллег и соседей, чьи рабочие при помощи болгарки пилили кабеля, о недопустимости такой работы. По итогам начавшейся проверки отдел полиции № 6 примет соответствующее процессуальное решение, — сообщил официальный представитель ГУ МВД Росси по Свердловской области Валерий Горелых.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 04.03.2017, 22:10
Тэги: Происшествия, Фото, Пожар
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