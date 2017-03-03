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В Екатеринбурге будут судить мужчину, который с помощью телефона украл два миллиона рублей

В Екатеринбурге будут судить мужчину, который с помощью телефона украл два миллиона рублей
16+
Фото: pixabay.com
Всего на счету у кибермошенника более 30 преступлений.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.03.2017

В Екатеринбурге в суд передано дело о похищении крупной суммы денег с помощью телефона. Как пишет «Новый день» 4 марта, по версии следствия, обвиняемый по мобильному убедил свою жертву, что является сотрудником банка, чтобы получить доступ к ее счету и перевести деньги себе.
 
Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, 27-летний житель Курганской области со своего телефона отправил жителю Кабардино-Балкарии SMS с текстом: «Ваша банковская карта заблокирована, инфо по телефону 89…». Увидев текст сообщения, мужчина тут же перезвонил по указанному номеру.

– Во время разговора злоумышленник представился сотрудником одного из банков и сообщил, что ему, якобы, поручено взять на контроль клиентов, у которых на расчетных счетах имеется сумма, превышающая 500 тысяч рублей. Доверчивый гражданин сообщил незнакомцу, что у него есть такая сумма на счете в банке, – сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. 

Звонившему мужчина рассказал конфиденциальную информацию о своей карте, которая позволила перевести деньги на другой лицевой счет.
 
Как оказалось, это не единственное кибермошенничество обвиняемого. Вычислили и задержали подозреваемого сотрудники уголовного розыска УМВД Екатеринбурга. 

– Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и грабежа, а в 2016 году был приговорен к 7 годам лишения свободы за совершение 30 телефонных мошенничеств. Теперь, после рассмотрения судом материалов этого уголовного дела, срок наказания обвиняемого может быть увеличен, – отметили в УМВД.

  • На его счету кражи, грабежи и 30 других эпизодов телефонного мошенничества. Сумма причиненного гражданам ущерба – около двух миллионов рублей.
  • В полиции уточнили, что в 2016 году ему удалось скрыться от суда. Последнее дело расследовалось по статье «Мошенничество в сфере компьютерной информации» и сейчас передано в суд.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 04.03.2017, 16:06
Тэги: Криминал, Суд, Деньги
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