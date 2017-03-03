В Екатеринбурге будут судить мужчину, который с помощью телефона украл два миллиона рублей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.03.2017
– Во время разговора злоумышленник представился сотрудником одного из банков и сообщил, что ему, якобы, поручено взять на контроль клиентов, у которых на расчетных счетах имеется сумма, превышающая 500 тысяч рублей. Доверчивый гражданин сообщил незнакомцу, что у него есть такая сумма на счете в банке, – сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.
– Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и грабежа, а в 2016 году был приговорен к 7 годам лишения свободы за совершение 30 телефонных мошенничеств. Теперь, после рассмотрения судом материалов этого уголовного дела, срок наказания обвиняемого может быть увеличен, – отметили в УМВД.
- На его счету кражи, грабежи и 30 других эпизодов телефонного мошенничества. Сумма причиненного гражданам ущерба – около двух миллионов рублей.
- В полиции уточнили, что в 2016 году ему удалось скрыться от суда. Последнее дело расследовалось по статье «Мошенничество в сфере компьютерной информации» и сейчас передано в суд.