В Свердловской области пройдет суд над пенсионером: спасая себя и дочь, он зарезал своего зятя

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Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.03.2017

В Свердловской области в суд направлено дело жителя поселка Сосьвы, который, защищая дочь и внуков, ударил ножом в спину своего зята. Мужчина, как написала газета «Глобус», является автором гимна Сосьвы.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области, инцидент произошел 8 декабря прошлого года.

Около 22 часов в доме, где проживала молодая семья с двумя детьми, а также родители женщины, произошла ссора. 38-летний мужчина поругался со своей супругой.

В ходе ссоры пьяный муж начал угрожать жене и ее отцу, а когда накинулся с кулаками на дочь пенсионера, тот встал и ударил зятя ножом в спину. Смерть буяна наступила на месте происшествия, до приезда врачей.