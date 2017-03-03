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В Свердловской области пройдет суд над пенсионером: спасая себя и дочь, он зарезал своего зятя

В Свердловской области пройдет суд над пенсионером: спасая себя и дочь, он зарезал своего зятя
16+
Фото: pixabay.com
Статью переквалифицировали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.03.2017

В Свердловской области в суд направлено дело жителя поселка Сосьвы, который, защищая дочь и внуков, ударил ножом в спину своего зята. Мужчина, как написала газета «Глобус», является автором гимна Сосьвы. 
 
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области, инцидент произошел 8 декабря прошлого года.
 
Около 22 часов в доме, где проживала молодая семья с двумя детьми, а также родители женщины, произошла ссора. 38-летний мужчина поругался со своей супругой.
 
В ходе ссоры пьяный муж начал угрожать жене и ее отцу, а когда накинулся с кулаками на дочь пенсионера, тот встал и ударил зятя ножом в спину. Смерть буяна наступила на месте происшествия, до приезда врачей.
  • Первоначально уголовное дело было возбуждено по статье «убийство». Позже обвинение было переквалифицировано на убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 04.03.2017, 14:02
Тэги: Суд, Происшествия, Смерть
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