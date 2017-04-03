Ройзман выходит на показания: на процессе по делу Руслана Соколовского выступит глава Екатеринбурга

«Наша Газета» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга 4 апреля 2017 года продолжается допрос свидетелей защиты по делу блогера Руслана Соколовского. Корреспондент «Нашей Газеты» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

В понедельник, 3 апреля, в суде начали опрашивать первую партию свидетелей защиты. Среди них выступили двое выпускников Екатеринбургской духовной семинарии (которые зовут себя «братством черных подрясников»). По итогам общения с ними блогер согласился на публичный диспут с православными верующими.

Выпускники духовной семинарии

На трибуне в защиту Соколовского выступили также радиоведущий Александр Якубов, журналист и экс-семинарист Дмитрий Фоминцев, политолог Евгений Сеньшин, депутат екатеринбургской Гордумы Дмитрий Головин, мама Руслана Елена Чингина.

В особенности слушателям запомнилось выступление ревностного лютеранина Ярослава Родыгина и христианки-правозащитницы Елены Санниковой.

Елена Санникова читает на суде Евангелие

Отбор свидетелей, по словам адвокатов, базируется на простом принципе: «Смотрел и не оскорбился».

Во вторник, 4 апреля, как ожидается, на суде выступит глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Ожидается, что на его показаниях будет аншлаг представителей СМИ. Последний раз глава города давал показания в суде весной 2016 года на процессе по делу депутата Олега Кинева.

10.52. Добрый день.

До настоящего времени ни Ройзмана, ни Соколовского в суде нет, хотя их ожидают два десятка журналистов, включая федеральные каналы.

Часть представителей СМИ караулят главу города у входа.

10.56. Пришел Ройзман, но он застрял в очереди журналистов на паспортном контроле.

11.58. Вошел глава города.

- Чем быстрее это дело закончится, тем это будет оптимальнее для города, - сказал Ройзман журналистом. - Не знаю, поможет ли Соколовскому мое присутствие. Этот процесс не красит никого, ни город ни участников. Я хочу задекларировать свою позицию.

Глава города рассчитывает, что дело закончится общественным порицанием, и Руслан получит высшее образование и будет участвовать в благоустройстве города.

В зале ожидается аншлаг.

- Отходим, отходим от двери, - пытается навести порядок пристав. - Сейчас буду протоколы составлять.

11.02. Пришел Руслан. Соколовский и Ройзман пожали друг другу руки.

Соколовский назвал Ройзмана крутым блогером и пообещал подумать над тем, чтобы стать мэром.

11.10. Нас запустили в зал, и началась страшная давка.

11.12. Заседание началось.

Адвокаты ходатайствуют о вызове Ройзмана.

11.13. В зал входит Евгений Ройзман. Начался допрос свидетеля.

- Я человек верующий, - начал мэр. - По ситуации с Соколовским: личное отношение у меня сложное, видно, что он недоучившийся, говоря по-русски, невежа. Я посмотрел ролики с улыбкой, увидев, что Руслан бравирует нигилизмом и проговаривает вслух, чтобы никого не обидеть. У меня конкретная претензия к тому, что он прошелся по кладбищам, покойникам и нехорошо высказался об инвалидах. Но было у него и рациональное зерно, которое и до него было проговорено. Первая мысль моя была, что не надо эту ситуацию раскачивать, а вторая – с парнем надо поговорить.

11.17. Далее, говорит Ройзман, одно из СМИ начало раскачивать ситуацию и он сам стал следить за ситуацией.