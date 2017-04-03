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Полицейские из Заречного, осужденные за пытки задержанных, обжаловали приговор

Полицейские из Заречного, осужденные за пытки задержанных, обжаловали приговор
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Фото: На вынесении приговора экс-полицейским было очень много народу. Фото: Сергей Беляев / "Наша газета"
Также апелляцию подала и прокуратура.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017

Двое из пяти бывших  сотрудников отдела полиции «Заречный», которых признали виновными в пытках над задержанными, обжаловали приговор, вынесенный им 27 марта. 

– В Верх-Исетский районный суд поступили апелляционные жалобы адвокатов осужденных Дубровина и Махаева, - сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Кроме того, апелляцию в суд подала прокурора. Видимо, сторону гособвинения также не устроил вынесенный приговор.

Напомним:  пятеро сотрудников отдела полиции  «Заречный» обвиняются в том, что в 2014 году они избивали местных жителей, доставленных в отдел по подозрению в совершении  убийства, пытаясь добиться от них признаний. Всех полицейских, среди которых оказались начальник отдела полиции Александр Дубровин и глава угрозыcка Андрей Махаев, задержали еще в 2015 году.

  • Верх-Исетский суд приговорил  Дубровина к 4 годам колонии общего режима, Махаеву – на полгода больше. Бывшие опера Эдуард Ударцев и Абай Маманов проведут в местах не столь отдаленных 4 и 3,5 года. А единственный подсудимый, который находился под стражей (все остальные были выпущены под залог, – Прим.авт.)  – оперативник ГУ МВД РФ по Свердловской области Анатолий Куриленко, – получил 6 лет.

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Евгений Светлый, 04.04.2017, 19:28
Тэги: Криминал, Суд
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