Полицейские из Заречного, осужденные за пытки задержанных, обжаловали приговор

Фото: На вынесении приговора экс-полицейским было очень много народу. Фото: Сергей Беляев / "Наша газета"

Также апелляцию подала и прокуратура.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017

Двое из пяти бывших сотрудников отдела полиции «Заречный», которых признали виновными в пытках над задержанными, обжаловали приговор, вынесенный им 27 марта.

– В Верх-Исетский районный суд поступили апелляционные жалобы адвокатов осужденных Дубровина и Махаева, - сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Кроме того, апелляцию в суд подала прокурора. Видимо, сторону гособвинения также не устроил вынесенный приговор.



Напомним: пятеро сотрудников отдела полиции «Заречный» обвиняются в том, что в 2014 году они избивали местных жителей, доставленных в отдел по подозрению в совершении убийства, пытаясь добиться от них признаний. Всех полицейских, среди которых оказались начальник отдела полиции Александр Дубровин и глава угрозыcка Андрей Махаев, задержали еще в 2015 году.

Верх-Исетский суд приговорил Дубровина к 4 годам колонии общего режима, Махаеву – на полгода больше. Бывшие опера Эдуард Ударцев и Абай Маманов проведут в местах не столь отдаленных 4 и 3,5 года. А единственный подсудимый, который находился под стражей (все остальные были выпущены под залог, – Прим.авт.) – оперативник ГУ МВД РФ по Свердловской области Анатолий Куриленко, – получил 6 лет.

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