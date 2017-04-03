В Тугулымском районе закрыли школу с протекающей крышей и грибком на стенах

16+ Фото: сайт школы №31 в Ошкуково

В учебном заведении санитарные врачи нашли целый ряд нарушений. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017 Роспотребнадзор на 20 дней закрыл школу №31, расположенную в селе Ошкуково в Тугулымском районе, сообщили сегодня, 4 апреля, в пресс-службе ведомства. Поводом к проверке послужили жалобы родителей на состояние учебного заведения. В ходе расследования санитарные врачи обнаружили, что в здании школы протекает кровля, в кабинетах видны следы протекания, а стены кабинетов на втором этаже поражены грибком. Кроме того, кровлю в школе ремонтируют в присутствии детей. Школу №31 закрыли на 20 дней по решению Тугулымского районного суда. Она не работает с 31 марта.

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