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В Первоуральске 22-летний сын зампрокурора за хранение наркотиков отделался штрафом

В Первоуральске 22-летний сын зампрокурора за хранение наркотиков отделался штрафом
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Фото: архив НАШЕЙ
Дело было рассмотрено в особом режиме.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017

В понедельник, 3 апреля, в Первоуральске городской суд вынес приговор 22-летнему местному жителю, которого обвиняли в в приобретении и хранении наркотиков.
 
Как сообщили znak.com в пресс-службе суда, Никита Некрасов был признан виновным по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в значительном размере»). Молодой человек получил лишь штраф в размере 15 тысяч рублей.
 
Дело было рассмотрено в особом режиме, поскольку Некрасов полностью признал вину и раскаялся. Мать осужденного, Любовь Некрасова, является заместителем прокурора Первоуральска.
  • Молодой человек был задержан с наркотическим веществом в подъезде дома на улице Емлина, 6 1 марта 2016 года. 
  • Отмечается, что именно его чистосердечное признание повлияло на окончательный приговор.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 04.04.2017, 09:05
Тэги: Криминал, Суд, Происшествия
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Горожанин04 апреля 2017, 09:48
Ничего себе! Другим сроки дают, и не малые, а здесь штраф!Отлично прокуроры! Так держать!Перед законом все равны !Кому то за одну провинность три наказания, а сынку прокурорскому 15 т, это для них мизер!Мамочка отмазала,раскаялся он.наркоманов бывших не бывает. А
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