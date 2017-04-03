В Первоуральске 22-летний сын зампрокурора за хранение наркотиков отделался штрафом

Дело было рассмотрено в особом режиме.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017

В понедельник, 3 апреля, в Первоуральске городской суд вынес приговор 22-летнему местному жителю, которого обвиняли в в приобретении и хранении наркотиков.

Как сообщили znak.com в пресс-службе суда, Никита Некрасов был признан виновным по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в значительном размере»). Молодой человек получил лишь штраф в размере 15 тысяч рублей.

Дело было рассмотрено в особом режиме, поскольку Некрасов полностью признал вину и раскаялся. Мать осужденного, Любовь Некрасова, является заместителем прокурора Первоуральска.