«Попутал квартиру»: грозу Пионерки Игоря Новоселова продолжают судить за нападение на общественника

Корреспондент НАШЕЙ ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

В Кировском райсуде продолжается процесс по очередному уголовному делу против грозы Пионерки Игоря Новоселова. Напомним: на этот раз его судят за незаконное проникновение в квартиру общественника Владимира Рудякова. Это произошло еще в июне 2015 года, когда Новоселов работал в коллекторском агентстве. Вместе с коллегами по работе он ворвался в квартиру к Рудякову. Но, когда налетчики избили 28-летнего екатеринбуржца, выяснилось, что они ошиблись квартирой. Извинившись, коллекторы предложили Владимиру в качестве компенсации ящик пива. Но тот на мировую не пошел.



В рамках этого дела Новоселова обвиняют по статьям: «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего там лица» и «Побои». Подельников Игоря уже давно осудили. Одного из них, по словам потерпевшего, посадили на 4 месяца, двое других, заплатив компенсацию, отделались условными сроками. А завершить рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Новоселова, в 2015-м не удалось, так как он подался в бега. И только спустя 1,5 года сдался силовикам. Кстати, дожидаясь начала этого процесса в СИЗО, Игорь ответил на несколько вопросов НАШЕЙ, в том числе о том, как он жил в Питере, когда сбежал из уральской столицы.

Перед началом процесса адвокат Новоселова сообщил, что его подзащитный успел полностью признать вину по этому делу. Поэтому его могли рассмотреть в особом порядке – без допросов свидетелей и подробного изучения доказательств. Но после приговора по делу о нападении на таксиста, за которое Новоселов получил 2 года, парень изменил свое решение. Теперь он признает свою вину лишь частично, утверждая, что ударил потерпевшего всего один раз. Однако, по словам самого Рудякова, это неправда. Но, несмотря на это, накануне потерпевший принял извинения Новоселова. Владимир сказал, что его вполне устроит компенсация в размере 14 999 рублей, и никакого другого наказания для Новоселова он требовать не собирается. Однако на процесс не явились подельники Новоселова и один из сантехников, которые были в квартире, когда били Рудякова. Поэтому их допрос перенесли на следующее заседание.

НАША ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

10.46. Доброе утро.

Подошедший в суд адвокат Новоселова сообщил, что накануне встретился с потерпевшим и передал ему компенсацию в размере 15 тысяч.

10.50. Сегодняшнее заседание началось с допроса свидетеля Павла Земцова. Это второй слесарь, который ставил счетчики в квартире Рудякова 27 июня 2015 года.

По его словам, стоя у подъезда, Новоселов и его коллеги обмолвились, что якобы пришли к другу.

- Ворвавшись в квартиру, они сказали: "Мы к тебе, барыга!". Но я им объяснил, что хозяин не я, - пояснил Земцов. - Ну гопники такие из 90-х .

11.04. По словам сантехника, когда вернулся хозяин, он слышал шум драки. Но один из них подошел к нему и сказал никуда не звонить.

- Один из них сказал, что он какой-то Тихон, смотрящий района типа, а другой еще сказал, мол, я Новоселов - звезда интернета, - рассказал свидетель. - Я еще, когда в ванной стоял, на всякий случай взял ключ...

Эти слова вывели Новоселова из себя.

- Он че несет ваще?! На какой стройке его нашли?! Ты, блин, Джеймс Бонд сантехнический! - на повышенных тонах возмутился Новоселов.

Не сдержавшись, Новоселов сдобрил речь парой матерных слов.

11.07. Судья прервала процесс на 5 минут.

После разговора с адвокатом Игорь немного остыл. Однако гособвинитель тут же заметил, что еще одна такая выходка – и Новоселова потребуют удалить с процесса.

11.12. По словам Земцова, когда избитый хозяин квартиры оказался в коридоре, он кричал: "Помогите, убивают!"

Сантехник же объяснил, что здоровье у него не то, чтобы вступать в такие разборки.

11.17. Адвокат Новоселова сообщил, что с Рудяковым созванивался пострадавший по другому делу грозы Пионерки – таксист Игорь Волков. Он якобы просил общественника дать такие показания, чтобы Новоселов получил максимально возможное наказание.

- Вам таких звонков не было? - спросил адвокат у свидетеля. - Нет, - ответил Земцов.

Однако этот сантехник тоже не видел большей части избиения, а только слышал шум.

- Я видел только один удар, когда хозяина в коридоре пнул один из этих парней, - сообщил свидетель.

Но, по его словам, этот удар нанес не Новоселов.

11.28. Затем, по словам сантехника, когда налетчики поняли, что ошиблись квартирой, они спокойно ушли.

Но он подтвердил, что напоследок они разбили окно.

- Ну, я же принес ему извинения? - спросил его успокоившийся Новоселов. - Да, было такое, - подтвердил слесарь. - Я запомнил фразу, мол, раз набедокурили, пива принесем.

На этом свидетеля отпустили.

11.34. На пятиминутном перерыве адвокат еще раз повторил Новоселову, что Волков названивал Рудякову. Да так, что тот в итоге занес таксиста в "черный список".

11.36. Подельников Новоселова, которых планировали допросить на сегодняшнем заседании, опять не нашли.

Стало известно, что один из них – Бондаренко – сидит в колонии в Каменске-Уральском.