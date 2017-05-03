Пожилая пациентка выпала из окна свердловской больницы

Прокуратура начала проверку.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017
В Ревде пациентка больницы погибла, выпав из окна на пятом этаже, сообщили в областной прокуратуре 4 мая.
Трагедия произошла в ночь на 4 мая. 54-летняя пациентка выпала из окна процедурного кабинета, расположенного на пятом этаже Ревдинской городской больницы, где женщина находилась на стационарном лечении. Пациентка погибла на месте.
Прокуратура начала проверку по факту гибели женщины. Ведомство проверит соблюдение законодательства об охране здоровья пациентов в больнице. В частности, будет установлено, почему пациентка в ночное время оказалась в процедурном кабинете, а не в палате, а также насколько своевременно и эффективно врачи оказали помощь женщине при поступлении на лечение и после падения.
- Результаты проверки находятся на контроле прокурора Ревды.