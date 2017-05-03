Полицейские задержали парня, который убил пенсионерку и сжег ее квартиру в Екатеринбурге

В убийстве признался внук ее подруги.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве 83-летней женщины, тело которой нашли в сгоревшей квартире на улице Колмогорова, 56. Об этом сегодня, 4 мая, сообщили в пресс-группе УМВД.

Им оказался внук подруги погибшей женщины, которого ранее судили за мошенничество, кражи и разбой. 83-летняя пенсионерка хорошо относилась к парню и даже помогала ему деньгами.

Подозреваемый рассказал полицейским, что решился на убийство из-за пристрастия к наркотикам. В день преступления он был пьян. Парень признался, что поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Когда он выходил из горящей квартиры, то запер ее ключами хозяйки, а потом выбросил их.