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Полицейские задержали парня, который убил пенсионерку и сжег ее квартиру в Екатеринбурге

Полицейские задержали парня, который убил пенсионерку и сжег ее квартиру в Екатеринбурге
16+
Фото: служба спасения "Сова"
В убийстве признался внук ее подруги.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве 83-летней женщины, тело которой нашли в сгоревшей квартире на улице Колмогорова, 56. Об этом сегодня, 4 мая, сообщили в пресс-группе УМВД.

Им оказался внук подруги погибшей женщины, которого ранее судили за мошенничество, кражи и разбой. 83-летняя пенсионерка хорошо относилась к парню и даже помогала ему деньгами.

Подозреваемый рассказал полицейским, что решился на убийство из-за пристрастия к наркотикам. В день преступления он был пьян. Парень признался, что поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Когда он выходил из горящей квартиры, то запер ее ключами хозяйки, а потом выбросил их.

  • В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (часть 1 статьи 105 УК). Сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям.
  • Квартиру на улицу Колмагорова, 56, в Екатеринбурге тушили 30 апреля. Во время тушения пожарные обнаружили там тело погибшей 83-летней женщины. На ее теле были следы от удушения.
  • В квартире обнаружили три источника возгорания, что свидетельствовало об умышленном поджоге.

 

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Юнна Зузенкова, 04.05.2017, 18:00
Тэги: Смерть, Пожар
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