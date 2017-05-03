В Екатеринбурге со здания на улице Челюскинцев рухнула часть фасада

В Екатеринбурге со здания РЖД на улице Челюскинцев рухнула часть фасада

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

В Екатеринбурге со здания на улице Челюскинцев, 86, утром 4 мая 2017 года обрушилась часть фасада. На месте происшествия побывал корреспондент «Нашей Газеты».

С семиэтажного здания рухнула часть навеса, построенная над верхними этажами. На землю с грудой кирпичей упала железобетонная балка. В результате обрушения никто не пострадал.

К настоящему времени место обрушений оцеплено. Сотрудники здания периодически обходят место падения и осматривают с земли осыпавшийся навес.