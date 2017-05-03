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В Екатеринбурге крупный пожар в коллективном саду уничтожил 1000 квадратных метров построек

В Екатеринбурге крупный пожар в коллективном саду уничтожил 1000 квадратных метров построек
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Фото: архив ГУ МЧС по Свердловской области
На месте работали 45 спасателей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

В Екатеринбурге в ночь на 4 мая произошел крупный пожар в Екатеринбурге в садовом хозяйстве на Контролеров. На место ЧП выезжали 45 специалистов МЧС, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 
 
Сигнал о возгорании в коллективном саду поступил в 2.27 ночи.

— На тушение пожара выехали 45 спасателей и 22 единицы техники. Огонь охватил 1000 квадратных метров построек в саду «Рябинушка». В 3.52 огонь удалось локализовать, в 4.55 ликвидировали открытое горение. Сейчас проводятся проливка и разборка сгоревших конструкций, задействованы две единицы пожарно-спасательной техники, — уточнили в пресс-службе ведомства.

  • По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 04.05.2017, 08:36
Тэги: Происшествия, Пожар
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