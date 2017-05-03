В Нижнем Тагиле 25-летний охранник химзавода покончил с собой на рабочем месте

Мужчина оставил предсмертную записку.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017
В Нижнем Тагиле на химическом заводе «Планта» покончил с собой охранник, сообщает «Уралинформбюро» 4 мая.
Молодого мужчину с тяжелой травмой головы нашли на посту еще 29 апреля. Сотрудники завода вызвали скорую помощь, охранника доставили в отделение реанимации, но врачи не смогли ему помочь - спустя час он скончался. При мужчине была предсмертная записка, в которой он написал, что в его смерти никто не виновен.
Правоохранительные органы начали доследственную проверку. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.
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В ночь на 1 апреля на складе завода в Качканаре нашли тело охранника. 26-летний мужчина находился на ночном дежурстве, утром его тело и лежащее рядом табельное оружие обнаружил коллега.