«Мальчик пытался ее защитить»: в Нижнем Тагиле вырвавшийся питбуль до крови искусал во дворе ребенка и его собачку

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017
— Когда мальчик начал кричать, к нему подбежали несколько мужчин, взяли палки в руки и отогнали питбуля. Мальчик взял собачку, которую пытался защитить, и унес подальше. У него все руки были в крови, — рассказал АН «Между строк» один из очевидцев.
— Материалы проверки будут направлены в районную административную комиссию, которая и примет решение в отношении нарушителя. Собака была без намордника и поводка, это нарушение, поскольку при выгуле собаки владелец обязан гарантировать безопасность окружающих. Законом «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» статьей 38 «Нарушение правил содержания домашних животных» предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа. Пострадавшим будет рекомендовано обратиться в суд с целью возмещения морального вреда, — уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».
- Владелец пса рассказал, что в тот день к нему приехали гости, он оставил собаку с ними, а сам пошел в магазин. Когда дверь открылась, питбуль выскочил на улицу и побежал искать хозяина.