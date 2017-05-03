«Мальчик пытался ее защитить»: в Нижнем Тагиле вырвавшийся питбуль до крови искусал во дворе ребенка и его собачку

Полиция проводит проверку по ЧП.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

В Нижнем Тагиле во вторник, 2 мая, вырвавшийся из квартиры питбуль напал на гулявшего во дворе ребенка и загрыз его собаку, написало 3 мая местное агентство новостей «Между строк».

ЧП произошло около 8 вечера во дворе дома на Садовой в Нижнем Тагиле. Во дворе гулял 14-летний подросток со своей собакой. Откуда-то на них налетел питбуль, напал на пса, а когда мальчик попытался ее защитить, агрессивный питбуль покусал и его. Ребенку помогли прохожие, которые палками отогнали разъяренного питбуля. Мальчик был госпитализирован в детскую городскую больницу № 4.

— Когда мальчик начал кричать, к нему подбежали несколько мужчин, взяли палки в руки и отогнали питбуля. Мальчик взял собачку, которую пытался защитить, и унес подальше. У него все руки были в крови, — рассказал АН «Между строк» один из очевидцев.

В полиции подтвердили факт нападения собаки на несовершеннолетнего, родители пострадавшего мальчика написали заявление в полицию. Проводится проверка.

— Материалы проверки будут направлены в районную административную комиссию, которая и примет решение в отношении нарушителя. Собака была без намордника и поводка, это нарушение, поскольку при выгуле собаки владелец обязан гарантировать безопасность окружающих. Законом «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» статьей 38 «Нарушение правил содержания домашних животных» предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа. Пострадавшим будет рекомендовано обратиться в суд с целью возмещения морального вреда, — уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».