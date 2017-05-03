В Сети появилась петиция за смертную казнь для убийцы молодой мамы из Верхней Пышмы

Активисты боятся, что Фалькина признают невменяемым.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

В Интернете опубликовали петицию (ссылка активна), призывающую к смертной казни для Алексея Фалькина, которого обвиняют в убийстве молодой мамы Ирины Вахрушевой из Верхней Пышмы. Ее опубликовали на сайте общественных инициатив change.org.

Когда петиция наберет 500 подписей, ее направят в ГУФСИН России. На сегодня, 4 мая, за смертную казнь для Алексея Фалькина подписались почти 300 человек.

В тексте автор петиции Анна Шольц коротко рассказывает историю жестокой расправы над Ириной Вахрушевой. Девушка отмечает, что у погибшей остались 5-летний сын и мама, которая попала в больницу, узнав о произошедшем.

- Народ потряс тот факт, что маньяка-насильника могут признать невменяемым за его жестокое действие над ни в чем неповинным хрупким человеком. Мы хотим донести до вас факты о его полной вменяемости, чтобы его наказали по всей строгости УК РФ. Алексей Фалькин отслужил в армии, работал в МЧС, был пожарным, у него была жена и есть дети, есть водительские права категории В, он работал токарем. Все это свидетельствует о том, что он полностью вменяем. Невменяемого человека не допустили бы работать за токарным станком, - пишет автор петиции.

Также в петиции отмечается, что для получения водительских прав человек проходит медицинскую комиссию, где получает справку о состоянии своего здоровья. Поднимается и вопрос о его службе в МЧС, куда также не должны брать психологически неуравновешенных людей. Затем автор петиции рассказывает об административном суде, где Фалькин судился с компанией, где работал токарем, и выиграл дело.

- Очень просим вас избрать для него максимальную меру наказания, указанной в части 2 статьи 105 пунктом «к» вплоть до смертной казни. Такие «люди» не должны ходить по земле. И просим ужесточить подобные статьи. Такие люди не меняются, как бы не вели себя в колонии, - добавляет автор петиции.