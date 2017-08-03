Два свердловчанина пострадали во время взрыва в Абхазии

Мужчина и женщина из Асбеста находились рядом со складом боеприпасов во время ЧП.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017
Два свердловчанина получили травмы при взрыве на складе боеприпасов в Абхазии.
Минздрав Абхазии опубликовал списки пострадавших, среди них - жители Асбеста Новиков Владислав и Новикова Людмила. Всего в списке числятся 34 пострадавших из разных регионов России: Москвы, Оренбургской области, Самары, Воронежа.
Погибли две петербурженки, правительство Абхазии выплатит их семьям компенсации в размере 500 тысяч рублей. Все пострадавшие также получат компенсацию за вред здоровью.
- Взрыв боеприпасов произошел рядом с абхазским селом Приморское 2 августа. Пострадали 64 человека, большинство из них – туристы, пришедшие к минеральному источнику, расположенному неподалеку от склада.