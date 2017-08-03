Жителю Екатеринбурга, сбросившему на судебного пристава бутылку, грозит пожизненный срок

От полученной травмы Сергей Дмитриев умер в больнице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

Следственный комитет предъявил обвинение 41-летнему жителю Екатеринбурга, который сбросил бутылку виски на голову судебному приставу.

В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям ("Покушение на жизнь судебного пристава" и "Злостное уклонение от погашения задолженности").

Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок. Напомним, что инцидент произошел 5 октября прошлого года.

Судебные приставы-исполнители приехали на Ботанику по работе. В момент, когда они планировали зайти к должнику в квартиру, к подъезду подъехал мужчина на автомобиле Land Rover. Судя по госномерам, машина была в списке описываемого имущества должника.

Мужчина оставил машину приставам, заявив, что управляет ею лишь по доверенности, и ушел в подъезд. После этого из окна упала бутылка из-под виски Chivas Regal. Пристав Сергей Дмитриев с тяжелой черепно-мозговой травмой был доставлен в ГКБ № 24 где позже скончался.