Свердловского депутата убили на отдыхе во Вьетнаме: его выбросили из окна

Мужчина пошел отдыхать в ночной клуб и поссорился с местными.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

Во Вьетнаме во время отдыха погиб 32-летний Сергей Чебан, который был депутатом Нижнесергинской Думы.Как пишут Ura.ru, тело мужчины в пятницу, 4 августа, привезли в Екатеринбург.

Сергей Чебан, который от должности депутата отказался в марте 2017 года, вместе с женой и полуторагодовалым ребенком улетел в Нячанг 20 июля. Буквально через пять дней, 25 числа, он пошел в местный ночной клуб. Его жена с ребенком остались в номере.

Как оказалось позже, мужчина познакомился в клубе с девушкой, а позже поссорился с местными жителями.

– После конфликта там была драка, и Сергея выбросили из окна третьего этажа. После падения он был еще жив, его госпитализировали, но в пять утра 26 июля Сережи не стало, – рассказала журналистам подруга семьи Елена.