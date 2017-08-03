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Свердловского депутата убили на отдыхе во Вьетнаме: его выбросили из окна

Свердловского депутата убили на отдыхе во Вьетнаме: его выбросили из окна
16+
Фото: личная страница погибшего в соцсетях
Мужчина пошел отдыхать в ночной клуб и поссорился с местными.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

Во Вьетнаме во время отдыха погиб 32-летний Сергей Чебан, который был депутатом Нижнесергинской Думы.Как пишут Ura.ru, тело мужчины в пятницу, 4 августа, привезли в Екатеринбург.
 
Сергей Чебан, который от должности депутата отказался в марте 2017 года, вместе с женой и полуторагодовалым ребенком улетел в Нячанг 20 июля. Буквально через пять дней, 25 числа, он пошел в местный ночной клуб. Его жена с ребенком остались в номере.
 
 
Как оказалось позже, мужчина познакомился в клубе с девушкой, а позже поссорился с местными жителями.

– После конфликта там была драка, и Сергея выбросили из окна третьего этажа. После падения он был еще жив, его госпитализировали, но в пять утра 26 июля Сережи не стало, – рассказала журналистам подруга семьи Елена.

  • Местные полицейские после расследования по подозрению в убийстве свердловчанина задержали троих местных жителей, но позже отпустили их домой под подписку о невыезде.
  • Российский консул, к которому после возвращения на родину обратилась за помощью вдова Чебана, помог ей с переводчиком и отправкой тела домой.
  • Похороны погибшего Сергея Чебана пройдут 5 августа в Екатеринбурге на Северном кладбище. Он был выпускником Уральского юридического института МВД России.
 
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Марина Подкорытова, 04.08.2017, 19:27
Тэги: Происшествия, Смерть, Мужчины
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