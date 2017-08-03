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В Каменске-Уральском будут судить владельца сауны, в которой во время пожара погибли два человека

В Каменске-Уральском будут судить владельца сауны, в которой во время пожара погибли два человека
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Электроприборы в парильной были установлены с нарушениями.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

В Каменске-Уральском перед судом предстанет 34-летний владелец сауны, где во время пожара в декабре 2016 года погибли два человека.
 
Бизнесмен открыл сауну в нежилом помещении на улице Белинского, при этом электроприборы в сауне были установлены с нарушением правил пожарной безопасности. Это привело к трагедии: 4 декабря прошлого года в парильной начался пожар.
 
В тот момент в сауне находились 32-летняя женщина, которая скончалась на месте от острого отравления угарным газом, и 41-летний мужчина. Он получил множественные ожоги тела и дыхательных путей и скончался спустя три дня в местной больнице. 
  • После пожара возбудили уголовное дело. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело передано в суд.

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Маша Шмурыгина, 04.08.2017, 16:20
Тэги: Суд, Происшествия, Пожар
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