В Каменске-Уральском будут судить владельца сауны, в которой во время пожара погибли два человека

Электроприборы в парильной были установлены с нарушениями.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

В Каменске-Уральском перед судом предстанет 34-летний владелец сауны, где во время пожара в декабре 2016 года погибли два человека.

Бизнесмен открыл сауну в нежилом помещении на улице Белинского, при этом электроприборы в сауне были установлены с нарушением правил пожарной безопасности. Это привело к трагедии: 4 декабря прошлого года в парильной начался пожар.

В тот момент в сауне находились 32-летняя женщина, которая скончалась на месте от острого отравления угарным газом, и 41-летний мужчина. Он получил множественные ожоги тела и дыхательных путей и скончался спустя три дня в местной больнице.