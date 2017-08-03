Екатеринбуржец умер во время игры в боулинг

Трагедия произошла в развлекательном центре "Луна".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

В Екатеринбурге в развлекательном центре "Луна" скоропостижно скончался мужчина.

По словам сотрудников центра, мужчина пришел вечером 2 августа, чтобы поиграть в боулинг. Во время игры ему стало плохо, персонал вызвал скорую, однако прибывшие медики не смогли ничем помочь ему, сообщает Znak.com.

На место происшествия выезжали также полицейские. На теле погибшего не обнаружили никаких травм, точную причину смерти установит экспертиза.