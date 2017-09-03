В Екатеринбурге будут судить банду, обвиняемую в краже консервов на 4 миллиона рублей

Трое свердловчан и один курганец похитили почти 50 тысяч банок у барнаульской компании.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017

В Екатеринбурге перед судом предстанут три жителя Свердловской области, обвиняемые в мошенничестве на четыре миллиона рублей.

По версии следствия, с сентября по декабрь 2016 года четверо свердловчан и один житель Курганской области от имени юрлица заключили договор на поставку консервов с компанией, которая находится в городе Барнаул. При этом обвиняемые не имели возможности оплатить поставки, сообщили в свердловской прокуратуре.

В итоге они похитили почти 50 тысяч банок "Консервы мясные, стерилизованные «Говядина тушеная высший сорт". Ущерб барнаульской компании превысил четыре миллиона рублей.

В отношении членов банды возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Житель Курганской области находится в розыске, в связи с этим его дело выделено в отдельное производство.

Одному из членов банды, екатеринбуржцу Дмитрию Скорику, заключившему с прокуратурой досудебное соглашение, уже вынесли приговор: Кировский районный суд Екатеринбурга назначил ему наказание в виде двух лет колонии общего режима.

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