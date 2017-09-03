В Екатеринбурге выходцы из Азии напали на троих парней

Один из потерпевших получил удар ножом в сердце.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017

Прошлой ночью, около 3.00, на Уралмаше произошла драка с поножовщиной. Трое местных парней сидели на остановке, после чего к ним подошли три человека.

– К ним подошли трое молодых людей (по виду казахи) и потребовали телефон. Получив отказ, завязалась драка, в ходе которой одного из молодых людей, 19-летнего Никиту? ударили ножом в сердце, – написал "ВКонтакте" сотрудник фонда "Город без наркотиков" Тимофей Жуков.

По пути в реанимацию у пострадавшего дважды останавливалось сердце. Нападавшие объявлены в розыск.

"Нашей Газете" удалось пообщаться с подругой Никиты Александрой, которая рассказала о его состоянии.

– Сегодня он вышел из комы и идет на поправку. Никита входит в союз болельщиков футбольного клуба "Урал". Мы начали сбор средств на его реабилитацию. Это решение его друзей, чтобы помочь родителям, – рассказала Александра.

Добавим, что нападавших ударили ключами по лицу, вследствие чего остались ссадины.

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