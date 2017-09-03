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В Свердловской области двое мужчин сняли на видео расчленение человека

В Свердловской области двое мужчин сняли на видео расчленение человека
16+
Фото: Страница "ВКонтакте" Олега Т.
Убийцы объявлены в розыск.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.09.2017

В Свердловской области двое преступников расчленили тело мужчины и сняли это на видео. По информации "URA.RU", убитым оказался 34-летний житель Нижней Туры Олег Т.

По данным издания, убийцы объявлены в розыск. Сами они не проживают в Свердловской области.

Останки расчлененного тела были найдены в болоте на окраине города. Голова, туловище, руки и ноги были разложены по отдельным пакетам. 

  • В Следственном комитете подтвердили информацию.
  • Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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Олег Галимов, 04.09.2017, 15:47
Тэги: Новости дня, Происшествия, Смерть
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