Свердловчанина оштрафовали за то, что он вцепился зубами в ногу полицейского

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У стража порядка даже осталась ссадина. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017 В Североуральске вынесли приговор местному 25-летнему жителю, который обвинялся в применении насилия против полицейского. Как передает пресс-служба Следственного комитета, 26 марта этого года мужчина дебоширил в кафе, после чего был вызван наряд полиции. – В составе прибывшего наряда был полицейский-кинолог в звании старшего сержанта полиции. Именно он и попросил дебошира прекратить дебоширить. В ответ злоумышленник укусил его за голень правой ноги, причинив физическую боль и ссадину, – сообщили в областном СК. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся.

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