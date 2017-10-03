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Свердловчанина оштрафовали за то, что он вцепился зубами в ногу полицейского

Свердловчанина оштрафовали за то, что он вцепился зубами в ногу полицейского
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
У стража порядка даже осталась ссадина.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017

В Североуральске вынесли приговор местному 25-летнему жителю, который обвинялся в применении насилия против полицейского.

Как передает пресс-служба Следственного комитета, 26 марта этого года мужчина дебоширил в кафе, после чего был вызван наряд полиции.

– В составе прибывшего наряда был полицейский-кинолог в звании старшего сержанта полиции. Именно он и попросил дебошира прекратить дебоширить. В ответ злоумышленник укусил его за голень правой ноги, причинив физическую боль и ссадину, – сообщили в областном СК.

  • Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся.
  • Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

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Олег Галимов, 04.10.2017, 13:41
Тэги: Происшествия, Новости
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