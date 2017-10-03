В Екатеринбурге на автобусной остановке скончался мужчина

По предварительной версии у него остановилось сердце.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017
Утром 4 октября в Екатеринбурге на автобусной остановке Каменные палатки скончался 52-летний мужчина. Прибывшие на место ЧП полицейские уже ничем не могли ему помочь, а только констатировали смерть.
– Сообщение поступило в 6.25 утра. Факт смерти был подтвержден, после чего на место вызвали следователей. Точная причина смерти будет установлена после экспертизы, но по предварительной версии у мужчины произошла остановка сердца, - рассказали "Нашей Газете" в пресс-группе городского МВД.
- Добавим, что накануне в Нижнем Тагиле в вентиляционной шахте жилого дома нашли труп.
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