В одной из школ Екатеринбурга обрушился потолок

Прокуратура начала проверку.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.10.2017
Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга начала проверку после сообщений о том, что в столовой школы №142 поселка Горный Щит обрушился потолок.
По предварительной информации, вечером 3 октября произошел частичный обвал штукатурного слоя потолка.
– В настоящее время выясняется, получил ли кто-либо из учащихся травму. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит, когда в данном учебном заведении проводился капитальный либо текущий ремонт, соблюдены ли сроки его проведения, – сообщили в пресс-службе ведомства.
- Также будут устанавливаться ответственные за надлежащее состояние помещений.
- Будет дана оценка правомерности приемки школы перед началом учебного года.
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