Под Екатеринбургом психопат зарезал двух женщин

Нападавшего помог скрутить наряд ГИБДД.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.11.2017

Полиция Березовского "по горячим следам" задержала подозреваемого в убийстве двух женщин. Жестокая расправа произошла в поселке Кедровка.

Первой жертвой стала женщина-продавец продуктового магазина 1960 года рождения, второй погибшей стала невольная свидетельница убийства, женщина 1963 года рождения. На теле жертв были многочисленные колотые раны.

– Подозреваемым оказался неработающий житель Екатеринбурга 1972 года рождения, инвалид 2 второй группы, состоявший на учете в психиатрическом медицинском учреждении, – рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Прохожие попытались скрутить вооруженного ножом злоумышленника, но в этот момент мимо проезжал наряд ГИБДД, который и арестовал нападавшего.

– Когда его убрали с проезжей части, у него произошел эпилептический припадок. Мужчина скончался до приезда полиции, а также бригады скорой помощи, – добавил Горелых.

В полиции отмечают, что число жертв могло быть и больше, если бы наряд ГИБДД не проезжал мимо.

Сейчас сыщики анализируют видеозапись с камер видеонаблюдения магазина и опрашивают жителей поселка.

Как сообщила пресс-служба областного Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц".

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