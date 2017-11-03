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В Екатеринбурге открыли стрельбу на детской площадке

В Екатеринбурге открыли стрельбу на детской площадке
16+
Фото: группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"
Звуки выстрелов были слышны в 8 утра.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.11.2017

В Екатеринбурге во дворе дома № 6 на улице Крупносортщиков неизвестные открыли стрельбу прямо на детской площадке. Об этом жильцы дома рассказали в группе "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург".

фото: группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"

По словам очевидцев, в результате стрельбы пострадали только вороны, трупы которых теперь лежат на газоне, что видно на фотографии. Звуки выстрелов были слышны в 8 часов утра.

В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что в полиции по данному факту никто не обращался, но силовики проведут проверку.

Мнения горожан на этот счет разделились. Некоторые не видят в произошедшем ничего опасного, а кто-то считает, что в будущем могут начать стрелять по детям.

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Олег Галимов, 04.11.2017, 13:17
Тэги: Криминал, Дети, Происшествия
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