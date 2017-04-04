Допрос грозы Пионерки Игоря Новоселова: онлайн-трансляция суда по делу о нападении на таксиста

Как пообещал адвокат подсудимого, на этом заседании все услышат то, о чем еще не говорили в ходе процесса.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

Новоселова обвиняют по трем статьям: «Хулиганство», «Угроза убийством» и «Нанесение побоев, сопряженное с хулиганством». Со слов Волкова, 8 июля 2014 года во дворе дома № 12 по улице Вилонова, где он высадил двух пассажирок, ему перегородила дорогу «Лада», за рулем которой был Новоселов. Как рассказал таксист, парень залез к нему в машину, где, оскорбляя и угрожая, несколько раз ударил его, а затем достал нож. Но в ход оружие не пошло, так как на помощь подоспела одна из пассажирок таксиста. Но после этих показаний подсудимый попросил назначить себе и Волкову проверку на полиграфе. По словам Новоселова, потерпевший врал во время допроса. Однако суд ему отказал

На прошлое заседание должны были принудительно доставить главную свидетельницу случившегося – Кристину Журавлеву, однако разыскать ее приставам не удалось. Также в ТСЖ дома, у которого все произошло, не удалось истребовать запись с камеры наружного наблюдения (ее просил исследовать сам Новоселов). А также суд должен был допросить самого Новоселова, однако его адвокат и сам подсудимый попросили перенести допрос на следующее заседание . То есть он должен пройти сегодня. Как пообещал адвокат Новоселова, на этом заседании все услышат то, о чем еше не говорили.

НАША ведет онлайн-трансляцию с заседания

14.30. Добрый день.

Перед заседанием, которое началось с опозданием на 30 минут, гособвинитель Мария Кузнецова сообщила, что уже готова к прениям, однако состоятся ли они сегодня, пока неизвестно.

Пока не пришел судья, адвокат Сергей Шамсутдинов объясняет Новоселову, как правильно давать показания.

- Так, еще раз: про показания помнишь, да? - спрашивает юрист и, перейдя на шепот, снова повторяет что-то Новоселову.

После чего Новоселов, прежде спокойно стоявший во время всех заседаний, начал прогуливаться по застекленной клетке туда-сюда. Судя по всему, подсудимый все-таки волнуется перед дачей показаний.



14.36. Наконец пришел судья.

Он сообщил, что главную свидетельницу – Кристину Журавлеву – найти так и не удалось. Как выяснилось, не смогли даже найти сведений о том, что эта женщина когда-либо проживала в Свердловской области.

14.39. Судья зачитал из материалов дела, что Журавлева отказалась от очной ставки с Новоселовым во время расследования, сославшись на неадекватное поведение с его стороны.

14.41. Судья спрашивает мнение сторон о том, зачитывать ли показания Журавлевой.

– Я против, – сказал Новоселов.

Адвокат его поддержал.

Но суд решил иначе.

14.42. Зачитывают показания Кристины Журавлевой. Она была одной из пассажирок таксиста Волкова.

По ее словам, таксист не смог подъехать к подъезду, так как путь ему преградила «четырнадцатая».

Когда она вышла с сестрой из такси, то, обернувшись, увидела, что водитель «четырнадцатой» залез в такси и начал бить водителя.

После этого женщина подошла к машине и открыла дверь, чтобы остановить его. Новоселов крикнул на нее матом, попытался закрыть дверь, но Журавлева помешала. Новоселову прищемило пальцы дверью, и он выскочил из машины. После этого женщина ушла оттуда. Вдогонку, по словам Журавлевой, Новоселов матерился и угрожал насильственными действиями в ее адрес.

14.50. Перешли к допросу Новоселова.