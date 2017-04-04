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Допрос грозы Пионерки Игоря Новоселова: онлайн-трансляция суда по делу о нападении на таксиста

Допрос грозы Пионерки Игоря Новоселова: онлайн-трансляция суда по делу о нападении на таксиста
16+
Фото: Евгений Светлый / "Наша газета"
Как пообещал адвокат подсудимого, на этом заседании все услышат то, о чем еще не говорили в ходе процесса.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

5 апреля в уральской столице продолжился суд над грозой Пионерки Игорем Новоселовым. Напомним, что в Кировском райсуде возобновили процесс по делу о нападении на таксиста Игоря Волкова, прерванный летом 2015 года из-за того, что подсудимый подался в бега. Но спустя полтора года парень неожиданно сдался силовикам.
 
Новоселова обвиняют по трем статьям: «Хулиганство», «Угроза убийством» и «Нанесение побоев, сопряженное с хулиганством». Со слов Волкова, 8 июля 2014 года во дворе дома № 12 по улице Вилонова, где он высадил двух пассажирок, ему перегородила дорогу «Лада», за рулем которой был Новоселов. Как рассказал таксист, парень залез к нему в машину, где, оскорбляя и угрожая, несколько раз ударил его, а затем достал нож. Но в ход оружие не пошло, так как на помощь подоспела одна из пассажирок таксиста. Но после этих показаний подсудимый попросил назначить себе и Волкову проверку на полиграфе. По словам Новоселова, потерпевший врал во время допроса. Однако суд ему отказал.
 
Допрошенный по видеосвязи приятель подсудимого, который уже отбывает наказание в исправительном учреждении, заявил, что ножа у Новоселова не было и машину таксиста, когда тот заблокировал дверь, он не бил. То же самое рассказала следователям и бывшая жена Новоселова, показания которой зачитали на одном из заседаний. По ее словам, за рулем в тот вечер была она, а остановившийся во дворе таксист не давал ей выехать. В этот момент беременной супруге Новоселова стала плохо. Тогда Игорь попросил жену пересесть на пассажирское сиденье и собрался везти ее в больницу. Но так как таксист не отъезжал, ему пришлось пойти поговорить с ним. Эту же версию рассказывал и адвокат Новоселова.
 
На прошлое заседание должны были принудительно доставить главную свидетельницу случившегося – Кристину Журавлеву, однако разыскать ее приставам не удалось. Также в ТСЖ дома, у которого все произошло, не удалось истребовать запись с камеры наружного наблюдения (ее просил исследовать сам Новоселов). А также суд должен был допросить самого Новоселова, однако его адвокат и сам подсудимый попросили перенести допрос на следующее заседание. То есть он должен пройти сегодня. Как пообещал адвокат Новоселова, на этом заседании все услышат то, о чем еше не говорили.
 
 
НАША ведет онлайн-трансляцию с заседания
 
14.30. Добрый день. 
 
Перед заседанием, которое началось с опозданием на 30 минут, гособвинитель Мария Кузнецова сообщила, что уже готова к прениям, однако состоятся ли они сегодня, пока неизвестно.
 
Пока не пришел судья, адвокат Сергей Шамсутдинов объясняет Новоселову, как правильно давать показания.

- Так, еще раз: про показания помнишь, да? - спрашивает юрист и, перейдя на шепот, снова повторяет что-то Новоселову.

После чего Новоселов, прежде спокойно стоявший во время всех заседаний, начал прогуливаться по застекленной клетке туда-сюда. Судя по всему, подсудимый все-таки волнуется перед дачей показаний.

14.36. Наконец пришел судья.
 
Он сообщил, что главную свидетельницу – Кристину Журавлеву – найти так и не удалось. Как выяснилось, не смогли даже найти сведений о том, что эта женщина когда-либо проживала в Свердловской области.
 
14.39. Судья зачитал из материалов дела, что Журавлева отказалась от очной ставки с Новоселовым во время расследования, сославшись на неадекватное поведение с его стороны.
 
14.41. Судья спрашивает мнение сторон о том, зачитывать ли показания Журавлевой.
 

– Я против, – сказал Новоселов.

Адвокат его поддержал.

Но суд решил иначе.

14.42. Зачитывают показания Кристины Журавлевой. Она была одной из пассажирок таксиста Волкова.

По ее словам, таксист не смог подъехать к подъезду, так как путь ему преградила «четырнадцатая».

Когда она вышла с сестрой из такси, то, обернувшись, увидела, что водитель «четырнадцатой» залез в такси и начал бить водителя.

После этого женщина подошла к машине и открыла дверь, чтобы остановить его. Новоселов крикнул на нее матом, попытался закрыть дверь, но Журавлева помешала. Новоселову прищемило пальцы дверью, и он выскочил из машины. После этого женщина ушла оттуда. Вдогонку, по словам Журавлевой, Новоселов матерился и угрожал насильственными действиями в ее адрес.

14.50. Перешли к допросу Новоселова.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Светлый, 05.04.2017, 14:29
Тэги: Криминал, Суд
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