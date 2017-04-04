Процесс по делу свердловчанки, отравившей двух своих детей крысиным ядом, пройдет в закрытом режиме

Кроме того, Елену Кордюкову обвиняют в покушении на убийство третьего ребенка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

В четверг, 6 апреля, в Ленинском районном суде Екатеринбурга начнется процесс по делу жительницы Асбеста Елены Кордюковой, обвиняемой в убийстве двух своих детей и покушении на убийство третьего. Но процесс пройдет за закрытыми дверями.

– По итогам предварительного слушания уголовное дело будет рассматриваться в закрытом режиме, - сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним: восьмилетнего мальчика в декабре 2015 года спасли врачи, которые обнаружили в его анализах компонент крысиного яда. Кроме того, медикам показалось подозрительным поведение самой Кордюковой, которая наотрез отказалась от госпитализации ребенка. Но состояние мальчика вызвало опасения у врачей, поэтому его все-таки пролечили в больнице. В то же время медики сообщили об этом случае в правоохранительные органы. Позже выяснилось, что Кордюкова регулярно давала сыну препарат с компонентами крысиного яда без рецепта врача. Причем дозировка была в 30 раз больше стандартной дозы для ребенка.



А затем силовики установили, что таким же образом женщина погубила еще как минимум двух своих детей. По версии следствия, в 2006 году Кордюкова убила своего годовалого малыша, а второй ребенок в возрасте трех лет скончался от рук матери в 2015-м. Причем, погибшим детям был поставлен один и тот же диагноз – атипичный гемолитико-уремический синдром. Однако установить , что к этому причастна их мать, силовики смогли, когда женщина попала в больницу с третьим ребенком.

Эксгумация тел двух погибших детей и судебно-медицинские экспертизы показали, что Кордюкова также отравила их препаратом с крысиным ядом. Во время допросов женщина объяснила свои поступки тем, что ей не хотелось ухаживать за своими детьми. Однако женщину признали вменяемой. Сейчас она находится в СИЗО.

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