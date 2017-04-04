В Екатеринбурге отменили приговор врачу, пациентка которого получила ожоги во время операции

По решению облсуда, дело рассмотрят повторно.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

Врач Свердловской областной больницы № 1, у которого во время операции получила серьезные ожоги 15-летняя девочка из Камышлова, обжаловал приговор, вынесенный Верх-Исетским районным судом.



Напомним: врач Свердловской областной больницы № 1 Константину Казанцеву обвиняется в том, что во время проводимой им операции на сердце 15-летней девочки после применения дефибриллятора загорелась простыня на операционном столе. Девочка, которая находилась под наркозом, получила серьезные ожоги рук и лица. За причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности врача приговорили к одному году ограничения. При этом по решению райсуда Казанцев был тут же освобожден в связи с амнистией. Однако Свердловский облсуд отменил вынесенный приговор.

– Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката по делу Казанцева, – прокомментировали корреспонденту НАШЕЙ в пресса-службе облсуда. – Обнаружив в деле процессуальные нарушения, суд отменил приговор.

Теперь дело отправят обратно в Верх-Исетский районный суд на повторное рассмотрение.

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