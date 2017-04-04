В Красноуральске снова загорелся химзавод, на территории которого хранился тротил

В небо поднимается черно-желтый дым.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

В Красноуральске горит заброшенный химзавод - за последнюю неделю это уже второй пожар на территории предприятия, где хранилась взрывчатка, сообщает Ura.ru 5 апреля.

По словам местных жителей, дым от пожара желтый и густой - на территории завода горит кислотный осадок в заброшенном цехе № 1, сообщает источник портала в правоохранительных органах. На место ЧП выехали спасатели и пожарные машины.