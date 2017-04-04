В Красноуральске снова загорелся химзавод, на территории которого хранился тротил

В небо поднимается черно-желтый дым.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017
В Красноуральске горит заброшенный химзавод - за последнюю неделю это уже второй пожар на территории предприятия, где хранилась взрывчатка, сообщает Ura.ru 5 апреля.
По словам местных жителей, дым от пожара желтый и густой - на территории завода горит кислотный осадок в заброшенном цехе № 1, сообщает источник портала в правоохранительных органах. На место ЧП выехали спасатели и пожарные машины.
Неделю назад, в ночь на 29 марта, на Красноуральском химзаводе горела башня для охлаждения воды. Тогда пожар произошел из-за рабочих, которые разрезали оборудование завода на металлолом. Искры в процессе работы разлетались в разные стороны, в результате вспыхнули деревянные материалы.
- Весной 2016 года при демонтаже конструкций на заводе произошел пожар в резервуаре емкостью 300 кубических метров, в котором находились остатки отложений азотной кислоты. Тогда, как и сегодня, дым от пожара был желтым.
- Год назад на территории завода обнаружили бесхозный тротил, который хранился под открытым небом и в свободном доступе. Местные жители обратились в надзорные органы, и взрывчатку убрали.
- Владелец завода Лариса Губайдуллина является фигурантом уголовного дела о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Хозяйка завода пыталась скрыться от следствия за границей, но была задержана.