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В Красноуральске снова загорелся химзавод, на территории которого хранился тротил

В Красноуральске снова загорелся химзавод, на территории которого хранился тротил
16+
Фото: скрин видео
В небо поднимается черно-желтый дым.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

В Красноуральске горит заброшенный химзавод - за последнюю неделю это уже второй пожар на территории предприятия, где хранилась взрывчатка, сообщает Ura.ru 5 апреля.
 
По словам местных жителей, дым от пожара желтый и густой - на территории завода горит кислотный осадок в заброшенном цехе № 1, сообщает источник портала в правоохранительных органах. На место ЧП выехали спасатели и пожарные машины.
 
 
 
Неделю назад, в ночь на 29 марта, на Красноуральском химзаводе горела башня для охлаждения воды. Тогда пожар произошел из-за рабочих, которые разрезали оборудование завода на металлолом. Искры в процессе работы разлетались в разные стороны, в результате вспыхнули деревянные материалы. 
  • Весной 2016 года при демонтаже конструкций на заводе произошел пожар в резервуаре емкостью 300 кубических метров, в котором находились остатки отложений азотной кислоты. Тогда, как и сегодня, дым от пожара был желтым.
  • Год назад на территории завода обнаружили бесхозный тротил, который хранился под открытым небом и в свободном доступе. Местные жители обратились в надзорные органы, и взрывчатку убрали.
  • Владелец завода Лариса Губайдуллина является фигурантом уголовного дела о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Хозяйка завода пыталась скрыться от следствия за границей, но была задержана.

 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 05.04.2017, 14:36
Тэги: Видео, Пожар
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