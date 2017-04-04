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В Свердловской области произошел крупный пожар в многоквартирном доме: есть пострадавший

В Свердловской области произошел крупный пожар в многоквартирном доме: есть пострадавший
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Фото: МЧС
Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

В Свердловской области произошел пожар в многоквартирном доме, пострадал человек, сообщает ОТВ 5 апреля.
 
В Ревде около двух часов ночи 5 апреля на улице Восточной загорелся многоквартирный жилой дом. На место пожара выехали 15 спасателей и шесть пожарных машин, к их приезду огонь распостранился на площади 200 квадратных метров: горели стены, кровля, подъездные лестницы и несколько квартир.
 
В течение 45 минут пожарные локализовали пламя, еще через час открытое горение было ликвидировано. Окончательно тушение пожара завершилось лишь к пяти часам утра. Во время пожара пострадал человек. Причины возгорания установят специалисты. 
  • 31 марта на улице Онежской в Екатеринбурге сгорела квартира в многоэтажном доме. В огне пострадал владелец жилья - с отравлением продуктами горения его доставили в больницу. Пожар, по предварительным данным, произошел из-за сигареты, оставленной на диване.
  • 3 апреля в Нижнем Тагиле во время крупного пожара в многоэтажке сгорели три квартиры, пострадавших нет.

 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 05.04.2017, 08:28
Тэги: Пожар
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