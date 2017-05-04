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В Каменске-Уральском электромонтажник сорвался с 10-метровой высоты

В Каменске-Уральском электромонтажник сорвался с 10-метровой высоты
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Прокуратура начала проверку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

В Каменске-Уральском электромонтажник упал с высоты 10 метров, сообщили в областной прокуратуре 5 мая.
 
ЧП произошло в десятом часу вечера 4 мая. Сотрудник компании «УралЭлектроМонтаж» сорвался с 10-метровой высоты во время работ по укладке кабеля. В тяжелом состоянии его доставили в местную больницу, где он скончался от полученных травм. Тело погибшего отправлено на судмедэкспертизу.
 
Прокуратура начала проверку по факту гибели мужчины. Ведомство даст оценку соблюдению требовании по охране труда и установит лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на предприятии. Доследственную проверку проводит также областное управление Следственного комитета: 

Предварительно установлено, что поздним вечером 4 мая 2017 года, около 21 часа, во время укладки кабеля работник сорвался с 10-метровой высоты, находясь в строительной люльке. С травмами различной тяжести пострадавшего доставили в городскую больницу, где утром 5 мая мужчина, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался от полученных травм, - сообщили в ведомстве.

  • В Ревде прокуратура проверяет обстоятельства гибели 54-летней пациентки городской больницы, которая выпала из окна процедурного кабинета в ночь на 4 мая. Подробности здесь.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 05.05.2017, 11:04
Тэги: Происшествия
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