В Каменске-Уральском электромонтажник сорвался с 10-метровой высоты

Прокуратура начала проверку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

В Каменске-Уральском электромонтажник упал с высоты 10 метров, сообщили в областной прокуратуре 5 мая.

ЧП произошло в десятом часу вечера 4 мая. Сотрудник компании «УралЭлектроМонтаж» сорвался с 10-метровой высоты во время работ по укладке кабеля. В тяжелом состоянии его доставили в местную больницу, где он скончался от полученных травм. Тело погибшего отправлено на судмедэкспертизу.

Прокуратура начала проверку по факту гибели мужчины. Ведомство даст оценку соблюдению требовании по охране труда и установит лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на предприятии. Доследственную проверку проводит также областное управление Следственного комитета:

- Предварительно установлено, что поздним вечером 4 мая 2017 года, около 21 часа, во время укладки кабеля работник сорвался с 10-метровой высоты, находясь в строительной люльке. С травмами различной тяжести пострадавшего доставили в городскую больницу, где утром 5 мая мужчина, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался от полученных травм, - сообщили в ведомстве.