В Свердловской области школьники избили охранника магазина из-за 12 бутылок пива

Мужчина пытался остановить молодых людей, ограбивших торговую точку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

В Камышлове два старшеклассника избили охранника продуктового магазина и украли 12 бутылок пива, сообщили в областном управлении МВД 5 мая.

Два ученика 11 класса пришли в магазин и тайком сложили 12 бутылок пива в рюкзак, прихватили пак и двинулись к выходу, но обратили на себя внимание охранника, который узнал в одном из парней вора, уже попадавшегося на подобной краже. Мужчина бросился за школьниками, которые уже вышли на улицу, схватил владельца рюкзака, но тут второй старшеклассник ударил охранника чем-то тяжелым по голове, после чего школьники сбежали вместе с награбленным.

Полицейские выяснили, что воры действовали бандой: пока двое грабили магазин, третий караулил, чтобы предупредить их в случае опасности. Все подозреваемые были найдены и задержаны - два школьника 2001 года рождения и безработный местный житель 18 лет.