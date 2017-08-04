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В Екатеринбурге на ВИЗе загорелся многоквартирный дом

В Екатеринбурге на ВИЗе загорелся многоквартирный дом
16+
Фото: vk.com/incekb
Пожар начался в квартире на 14-м этаже.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.08.2017

В Екатеринбурге на пересечении улиц Металлургов и Токарей загорелась квартира на последнем этаже многоэтажки. 
 
По словам очевидцев, пожар начался во втором часу дня. Из балкона загоревшейся квартиры шел черный дым и был виден огонь.

- Только что проезжал, там все выгорает. Вор хоть стены не трогает, - сообщил в соцсетях очевидец Михаил Волков. 

Также свидетели пожара утверждают, что жильцы квартиры и дома не пострадали.
 
 
  • По данным областного управления МЧС, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На место ЧП выехали четыре пожарные машины и 12 спасателей. 

 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 05.08.2017, 14:49
Тэги: Видео, Фото, Пожар
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