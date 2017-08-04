В Екатеринбурге на ВИЗе загорелся многоквартирный дом

Пожар начался в квартире на 14-м этаже.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.08.2017
В Екатеринбурге на пересечении улиц Металлургов и Токарей загорелась квартира на последнем этаже многоэтажки.
По словам очевидцев, пожар начался во втором часу дня. Из балкона загоревшейся квартиры шел черный дым и был виден огонь.
- Только что проезжал, там все выгорает. Вор хоть стены не трогает, - сообщил в соцсетях очевидец Михаил Волков.
Также свидетели пожара утверждают, что жильцы квартиры и дома не пострадали.
- По данным областного управления МЧС, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На место ЧП выехали четыре пожарные машины и 12 спасателей.