В Свердловской области неизвестные избили журналиста

Полиция разыскивает нападавших.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.08.2017

Полиция разыскивает двух неизвестных мужчин, которые напали на журналиста телередакции "Вести-Алапаевский район".

Нападение произошло 28 июля на улице Фрунзе в Алапаевске. Двое мужчин избили журналиста местного телевидения и скрылись с места происшествия. Одному из них на вид 25-30 лет, на лицо кавказской национальности. Рост 176-185 сантиметров, худой, волосы короткие, прямые, черные, круглое лицо, изогнутые вниз, маленькие и темные, небольшая борода, глаза круглые, маленький рот, тонкие губы, глухой голос. Говорит медленно с акцентом, речь ясная. Осанка сгорбленная, ходит в развалку, энергично жестикулирует.

Был одет в серый спортивный костюм на молнии, узкие туфли темного цвета. На голове - серая кепка. Одежда опрятная.

Второму нападавшему на вид также 25-30 лет. рост 171-175 сантиметров, телосложение плотное. Волосы прямые и черные, овальное лицо, глаза овальные, рот средний с опущенным положением, нос извилистый с горизонтальным основанием, несколько зубов отсутствуют по центру верхнего ряда. Голос сиплый, невнятная речь, говорит медленно и также с акцентом. Осанка прямая, ходит в развалку, хромает на левую ногу. Энергично жестикулирует.

Был одет в черный спортивный костюм "Рибок", узкие темные туфли с белыми носками. Одежда опрятного вида.